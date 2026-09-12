Banswara : दिन में मिस्त्री और रात में लाइब्रेरी में पढ़ता था यशपाल, घर लौटते समय ट्रोले के नीचे दबने से हुई मौत

Banswara Accident ठीकरिया. दाहोद मार्ग स्थित ठीकरिया-मकोडिया पुल पर शनिवार सुबह शेड बनाने के चैनल (लोहे के) से भरा ट्रोला अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के दौरान बाइक से गुजर रहे दो युवक ट्रोले के नीचे दब गए। इसमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। घटना में ट्रोला चालक सहित 3 लोग घायल हुए। जिनका इलाज चल रहा है। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार युवक लाइब्रेरी से घर लौट रहे थे। पुराने पुल के पास से मकोडिया पुल के पुराने रास्ते से मुख्य मार्ग पर आते ही शेड बनाने के चैनल से भरा ट्रोला अचानक पलट गया। जिसके नीचे बाइक सवार 2 युवक दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दबे युवकों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया।