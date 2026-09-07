Banswara Election : बांसवाड़ा में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, संवेदनशील केन्द्रों पर होगा पुलिस का सख्त फहरा

Banswara Nagar Nikay Election : बांसवाड़ा नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व से ही गली-मोहल्लों में शुरू हुआ चुनावी प्रचार-प्रसार मतदान के लिए तय समय 48 घंटे पूर्व सोमवार शाम ठीक 6 बजे थम जाएगा। बांसवाड़ा नगर निकाय के 60 वार्डों के लिए मतदान 9 सितंबर और कुशलगढ़ व परतापुर-गढ़ी के वार्डों के लिए मतदान द्वितीय चरण में 11 सितंबर को होगा। वहीं, तीनों निकायों की मतगणना 14 सितंबर को होगी। मतदान को लेकर निर्वाचन कार्यालय ने पुख्ता प्रबंध किए हैं और हर मतदान बूथ पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनातगी की है। खासकर संवेदनशील केन्द्रों पर अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस दल तैनात करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी सतत निगरानी की व्यवस्था की है।