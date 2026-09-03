Rajasthan : जिस बेटे के लौटने की आस टूटी, वह एक साल बाद माता-पिता के सामने आया तो छलक पड़े खुशी के आंसू

बांसवाड़ा। जिस बेटे के लौटने की आस परिवार छोड़ चुका था, वही बेटा एक साल बाद अचानक सामने आया तो परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह पल बेहद भावुक भरा रहा। बेटे को सही सलामत देखकर ​परिजनों ने राहत की सांस ली। यह पूरा मामला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का है। जहां दानपुर थाना क्षेत्र से 18 साल का आकाश सालभर पहले परिवार से बिछड़ गया था, जो बुधवार को माता-पिता को मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आकाश के पिता प्रताप सिंह ने बताया कि वे अपने बेटे को साल भर से ढूंढ रहे थे।