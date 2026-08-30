Rajasthan Crime: अस्थियों से खुला लीला की हत्या का राज, राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड की याद हुई ताजा

अजमेर। अप्रैल माह की खामोश गुमशुदगी… मोबाइल की कॉल डिटेल ने जोधपुर के पीपाड़ तक पहुंचाया और खेत में बिखरी अस्थियों ने आखिरकार मौत का राज खोल दिया। ब्यावर साकेतनगर थाना क्षेत्र की 46 वर्षीय लीला रावत की संदिग्ध गुमशुदगी अब हत्या के सनसनीखेज खुलासे में बदल चुकी है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ना केवल आरोपी तक पहुंची, बल्कि आरोपी की निशानदेही पर खेत से मृतका के शरीर की अस्थियां भी बरामद कर लीं। अस्थियों की बरामदगी ने राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड की याद को ताजा कर दिया।