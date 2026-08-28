Rajasthan: हत्यारे लिव-इन पार्टनर को राजस्थान लाई हरियाणा पुलिस, सुशीला मर्डर केस में हाथ लगा बड़ा सबूत

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। 30 जून 2026 की सुबह दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आरोप है कि इसी दौरान संदीप ने गुस्से में सुशीला के सिर पर डंडे से वार किया और बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी संदीप की करीब तीन वर्ष पहले ऑनलाइन मार्केटिंग के काम के दौरान सुशीला से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। पुलिस के मुताबिक, संदीप ने सुशीला को जीबी फूड प्राइवेट कंपनी, नीमराणा में नौकरी भी लगवाई थी।