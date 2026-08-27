Rajasthan : महेंद्र शास्त्री के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर, जूली ने कहा-अपूरणीय क्षति, गहलोत-पायलट भी बोले

Mahendra Shastri Death : अलवर में राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और सहकारिता आंदोलन के प्रमुख पुरोधा महेंद्र शास्त्री (95 वर्ष) का गुरुवार सुबह निधन हो गया। महेंद्र शास्त्री काफी समय से अस्वस्थ थे। अलवर में मोती डूंगरी में स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से अलवर के राजनीतिक, सामाजिक और सहकारिता क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। महेंद्र शास्त्री का भरापूरा परिवार है। आज शाम 4 बजे अलवर में उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, कांग्रेस कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचेंगे।