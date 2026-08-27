Alwar: अलवर जिला परिषद ने  किया 40 लिपिकों को डबल भुगतान, 1 करोड़ की वसूली अटकी

अलवर जिला परिषद ने 40 से ज्यादा लिपिकों को नियमों के विपरीत जाकर एक करोड़ रुपए का एरियर भुगतान कर दिया गया। इस राशि को वसूलने के लिए आदेश भी जारी किए गए, लेकिन रिकवरी की फाइलें आगे नहीं बढ़ पाई। हैरत तो यह है कि एक लिपिक को एरियर के रूप में करीब दो लाख रुपए भेजे जाने थे, लेकिन उसे चार लाख रुपए तक भेज दिए गए।



जिला परिषद ने 9 सितंबर 2025 को हुई जिला स्थापना समिति (डीईसी) की बैठक में 2013 भर्ती के लिपिकों के 2 साल की सेवा पूरी होने के बाद ही एरियर की गणना को सही माना था, लेकिन इससे पहले ही करीब 40 लिपिकों को नियुक्ति के पहले दिन से ही फिक्स वेतन के स्थान पर नियमित वेतन श्रृंखला को आधार बनाकर एरियर जारी कर दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ, जब राजगढ़ ट्रेजरी ने एक लिपिक के एरियर बिल पर ऑब्जेक्शन लगा दिया था।