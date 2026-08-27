Alwar: पतंग पर नोट चिपका कर उड़ाते थे अलवर के महाराजा जयसिंह

अलवर के पूर्व राजपरिवार के निजी सचिव रह चुके ठाकुर नरेंद्र सिंह ने बताया कि महाराजा जयसिंह की पतंगबाजी का अंदाज अनूठा था। वे पतंग में उस समय प्रचलित कई नोट लगाकर उसे उड़ाते थे। जब पतंग शहर के बीचों-बीच पहुंच जाती, तो वे उसकी डोर काट देते थे। इसके बाद शहर में पतंग लूटने की होड़ मच जाती थी। एक पतंग मिलने के बाद लोग अगली पतंग कटने का इंतजार करने लगते थे।