जयपुर-अलवर हाईवे पर लोक परिवहन बस-पिकअप में जोरदार भिड़ंत, 7 लोग घायल, मौके पर तनाव

हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसे घटना के दौरान ग्रामीणों द्वारा किए गए सड़क जाम का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में विराटनगर थाना पुलिस के कुछ पुलिस कर्मी विरोध कर रहे युवकों को पकड़कर सड़क से हटाते और घसीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ युवकों के कपड़े फटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जाम के दौरान भीड़ हटाने के नाम पर पुलिस ने लोगों के साथ बदसलूकी की और कुछ युवकों के कपड़े तक फाड़ दिए।