Rajasthan: शादीशुदा युवक के साथ 2 साल से लिव-इन में रह रही थी युवती, प्रेग्नेंट होने पर परिजनों को भेजा था मैसेज

अलवर। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र से दो माह से लापता युवती के मामले में पुलिस की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लिव-इन में रहने वाले युवक ने ही युवती का शव नहर में फेंका था। पुलिस ने अब आरो​पी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि 21 अगस्त को सुशीला के मामा सतबीर चौधरी निवासी रघुनाथपुर, थाना सूरजगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुशीला 30 जून से लापता थी। पुलिस ने नीमराणा में रह रहे संदीप राजपूत (38) पुत्र नंदू सिंह निवासी चुड़ीना, पचेरी, झुंझुनूं को पूछताछ के लिए थाने बुलाया।