Alwar: सड़क हादसों में अब एंबुलेंस बनेगी मिनी ICU, वेंटिलेटर समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

नए सिस्टम में जीपीएस और जीआइएस ट्रैकिंग के जरिए एंबुलेंस को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से जोड़ा जा रहा है। इससे एंबुलेंस की लोकेशन की निगरानी हो सकेगी। कंट्रोल सेंटर रियल टाइम में वाहन की स्पीड और रूट को ट्रैक करेगा। नए सिस्टम में जीपीएस और जीआइएस ट्रैकिंग से समय की बर्बादी रुकेगी। सभी एंबुलेंस को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाइव जीपीएस-जीआइएस ट्रैकिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। कंट्रोल सेंटर रियल टाइम में वाहन की स्पीड और रूट को ट्रैक करेगा। इससे मरीज तक मदद तेजी से पहुंचाई जा सकेगी।