Alwar: अलवर में बारिश का दौर जारी, किसानों ने शुरू की लाल प्याज की रोपाई

जिले के अलग-अलग कस्बों में भी बारिश का असर देखने को मिला। हरसौली कस्बे में बारिश हुई, वहीं खैरथल में भी बरसात का दौर चला। किशनगढ़ बास कस्बे में करीब 30 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। अचानक तेज बारिश होने से सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी नजर आया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जिले में बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है।