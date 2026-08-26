Rajasthan: जिस हाई सिक्योरिटी जेल में हुई कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या, उसी के हार्डकोर बंदी ने खोले अंदर के ‘राज’

अजमेर। हाई सिक्योरिटी जेल की ऊंची दीवारों के पीछे आखिर क्या होता है? क्या वहां बंद गैंगस्टरों तक ब्रांडेड कपड़े-जूते पहुंचते हैं? क्या जेल के भीतर से मोबाइल के जरिए बाहर अपराध का नेटवर्क चलता है? और अगर ऐसा है तो कड़े सुरक्षा घेरे के बावजूद यह सब कैसे संभव है? इन सवालों को लेकर घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल अब एक बंदी की किताब के कारण चर्चा में है। झुंझुनूं के हार्डकोर बंदी योगेश चारणवासी ने जेल में रहते हुए ‘जेल में ब्रांडेड कफन’ नाम से किताब लिखी है।