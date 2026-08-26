26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

टिकट की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों से ही पूछी जा रही वार्ड की ‘कुण्डली’

अजमेर

image

Newsdesk

Aug 26, 2026

Rajasthan

जातिगत-सामाजिक समीकरण से लेकर व्यवहार तक की जानकारी जुटा रहे दल, पिछले चुनाव का प्रदर्शन भी बना पैमाना

गंगापुरसिटी. नगर निकाय चुनाव को लेकर टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों की सक्रियता बढ़ने के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी उम्मीदवारों की ‘कुण्डली’ खंगालना शुरू कर दिया है। टिकट मांगने पहुंच रहे दावेदारों से पार्टी पदाधिकारी अब केवल उनकी दावेदारी या राजनीतिक अनुभव ही नहीं पूछ रहे, बल्कि उनके अपने वार्ड के जातिगत, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की जानकारी भी ली जा रही है। उम्मीदवार से ही वार्ड में अपनी स्थिति, समर्थकों और संभावित वोटों का हिसाब पूछा जा रहा है।
दावेदारों से यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वार्ड में किस समाज का कितना प्रभाव है और कौन-कौन से परिवार या समूह चुनाव का रुख बदलने की स्थिति में हैं। इसके अलावा उम्मीदवार का आमजन के बीच व्यवहार, सामाजिक सक्रियता और लोगों से जुड़ाव भी टिकट के लिए महत्वपूर्ण पैमाना माना जा रहा है। पार्टी स्तर पर यह आकलन किया जा रहा है कि उम्मीदवार केवल पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीमित है या आम मतदाताओं के बीच भी उसकी स्वीकार्यता है।

पिछले चुनाव का हिसाब भी सामने
जो दावेदार पिछले नगर निकाय चुनाव में भी मैदान में उतर चुके हैं, उनसे पिछली बार मिले वोटों के साथ ही उनके कार्यकाल और प्रभाव का भी हिसाब लिया जा रहा है। यदि पूर्व पार्षद या उम्मीदवार रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि वार्ड में उन्होंने कौन-कौन से विकास कार्य कराए और उनका मतदाताओं पर कितना असर पड़ा। साथ ही पिछले चुनाव में हार-जीत के कारणों और इस बार स्थिति में आए बदलाव की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

आरक्षण ने बदला तो बतानी पड़ रही नई गणित
वार्डों में आरक्षण बदलने के कारण कई दावेदारों को अपना चुनावी ठिकाना बदलना पड़ा है। ऐसे उम्मीदवारों से पार्टी नेतृत्व खास तौर पर पूछताछ कर रहा है कि वे दूसरे वार्ड में क्यों जाना चाहते हैं और वहां उनकी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत है। नए वार्ड में उनके रिश्तेदारों, समर्थकों, सामाजिक संपर्क और संभावित वोटों की संख्या का भी आकलन किया जा रहा है।

दावेदारी के साथ जीत की गारंटी तलाश रहे दल
टिकट को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच राजनीतिक दल अब ऐसे उम्मीदवार की तलाश में हैं, जिसकी दावेदारी के साथ जीत की संभावना भी मजबूत हो। यही कारण है कि दावेदारों से वार्ड की ‘कुण्डली’ पूछकर पार्टी संगठन अपने स्तर पर भी समीकरणों का मिलान कर रहा है। आने वाले दिनों में टिकट वितरण से पहले इन सभी पहलुओं की पड़ताल और तेज होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 06:00 am

Published on:

26 Aug 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / टिकट की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों से ही पूछी जा रही वार्ड की ‘कुण्डली’

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘न चल पाया, न पढ़ा पाया…’, अजमेर के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में पहुंचा टीचर, ग्राउंड में सो गया

teacher reaches ajmer school drunk
अजमेर

साथ जिए, साथ ही दुनिया छोड़ गए: अजमेर में पति की मौत के कुछ देर बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

husband dies wife follows hours later in ajmer
अजमेर

बनास नदी से शिव मंदिर तक निकली कावड़ यात्रा,शिव जयकारों से गूंजा गांव

Rajasthan
अजमेर

सड़क किनारे बबूल के पेड़ बने खतरा, केबल टूटकर गिरी

Rajasthan
अजमेर

आते ही लंबित कामों की ली जानकारी

Rajasthan
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.