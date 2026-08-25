‘न चल पाया, न पढ़ा पाया…’, अजमेर के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में पहुंचा टीचर, ग्राउंड में सो गया

Ajmer Teacher Suspended: अजमेर जिले के सावर क्षेत्र से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऊंदरी में कार्यरत एक टीचर अत्यधिक शराब के नशे में स्कूल पहुंच गया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि शिक्षक नशे की हालत में ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और क्लास रूम तक पहुंचने से पहले ही स्कूल परिसर में ही गिरकर लेटा रहा। इस शर्मनाक घटना का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने जांच के बाद शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।