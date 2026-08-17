अजमेर: 9वीं की छात्रा से अनुचित व्यवहार पर भड़के ग्रामीण, पुलिस जीप से उतारकर प्रिंसिपल को पीटा; मुंह पर पोती कालिख

इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस से धक्का-मुक्की कर रिणवा को जीप से उतारकर जमकर पीट दिया। पुष्कर थाने से पहुंचे अतिरिक्त जाप्ते ने रिणवा को सुरक्षा घेरे में ले लिया। मौके पर थानाधिकारी अशोक बिस्सु, उपाधीक्षक (ग्रामीण) शमेशर, उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते हुए आरोपी को लेकर रवाना होने लगे तो ग्रामीण पुलिस प्रशासन के वाहनों के आगे बैठकर नारेबाजी करते हुए उसे पैदल ले जाने की मांग पर अड़ गए। बीजेपी पुष्कर मंडल अध्यक्ष शक्ति सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला ने पुलिस को घटनाक्रम की लिखित शिकायत सौंपी, जिसके बाद आरोपी प्रिंसिपल को थाने लाया जा सका।