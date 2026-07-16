बाड़मेर: कॉपी घर भूलने पर शिक्षक की बेरहमी, डंडे से पिटाई के बाद चौथी क्लास का छात्र बेहोश; अस्पताल में भर्ती

चौहटन (बाड़मेर): राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे से गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में महज 9 साल के छात्र को अपनी गणित की कॉपी घर भूलना भारी पड़ गया। कॉपी न लाने पर गुस्साए शिक्षक ने बच्चे की डंडे से इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वह दर्द से तड़प उठा और स्कूल में ही बेहोश हो गया। हालत बिगड़ने पर मासूम को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर पीड़ित छात्र के परिजनों ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है।