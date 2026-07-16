Rajasthan Crime: ट्रेन से बाड़मेर आते और रात में वारदात कर लौट जाते, 8 जिलों में चोरी करना कबूला

पुलिस के अनुसार गिरोह ट्रेन से लक्ष्य शहर पहुंचता था, रात में बंद मकानों के ताले तोड़कर चोरी करता और उसी रात ट्रेन से वापस निकल जाता था। पूछताछ में आरोपियों ने बाड़मेर, बालोतरा, सिणधरी, जालोर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, लूणकरणसर, बज्जू और खाजूवाला सहित कई स्थानों पर चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि अंतरराज्यीय चोर गिरोह के और कितने आरोपी अभी राजस्थान में है। साथ ही यह भी पूछताछ की जा रही है कि राजस्थान के अलावा कौनसे-कौनसे राज्यों में यह गैंग सक्रिय है।