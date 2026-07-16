16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan Crime: ट्रेन से बाड़मेर आते और रात में वारदात कर लौट जाते, 8 जिलों में चोरी करना कबूला

कोतवाली थाना पुलिस ने शास्त्रीनगर स्थित एक बंद मकान में हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Anil Prajapat

Jul 16, 2026

Barmer Theft Case

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

बाड़मेर। कोतवाली थाना पुलिस ने शास्त्रीनगर स्थित एक बंद मकान में हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना श्रीगंगानगर का निवासी है, जबकि अन्य दो आरोपी पंजाब और हनुमानगढ़ के हैं। आरोपियों ने बाड़मेर सहित 8 जिलों में दर्जनों चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि 18 जून की रात शास्त्रीनगर निवासी किशोर कुमार जटिया के मकान के ताले तोड़कर सोने-चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ली गई थी। परिवार उस समय मनाली घूमने गया हुआ था।

मामले में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। सहयोग से गिरोह के सरगना सुभाष उर्फ शास्त्री उर्फ भगतजी निवासी घड़साना (श्रीगंगानगर), सज्जन कुमार निवासी अमरपुरा (फाजिल्का, पंजाब) और रवी कुमार सोनी निवासी सुरेशिया (हनुमानगढ़) को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और चोरी का माल बरामद करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और चोरी का माल बरामद करने के प्रयास जारी हैं। कार्रवाई में कोतवाली पुलिस, हनुमानगढ़ डीएसटी और आरपीएफ जोधपुर की टीमों ने संयुक्त रूप से काम किया।

250 किमी तक खंगाली आवाजाही

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य और वृत्ताधिकारी रमेश कुमार शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की आवाजाही खंगाली। रेलवे स्टेशन बाड़मेर से बायतु, बालोतरा, समदड़ी, लूणी, भगत की कोठी और जोधपुर तक करीब 250 किलोमीटर के मार्ग का विश्लेषण किया गया। इसके बाद हनुमानगढ़ पुलिस की डीएसटी टीम के सहयोग से आरोपियों को पकड़ा गया।

ट्रेन से पहुंचते, रात में वारदात

पुलिस के अनुसार गिरोह ट्रेन से लक्ष्य शहर पहुंचता था, रात में बंद मकानों के ताले तोड़कर चोरी करता और उसी रात ट्रेन से वापस निकल जाता था। पूछताछ में आरोपियों ने बाड़मेर, बालोतरा, सिणधरी, जालोर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, लूणकरणसर, बज्जू और खाजूवाला सहित कई स्थानों पर चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि अंतरराज्यीय चोर गिरोह के और कितने आरोपी अभी राजस्थान में है। साथ ही यह भी पूछताछ की जा रही है कि राजस्थान के अलावा कौनसे-कौनसे राज्यों में यह गैंग सक्रिय है।

Rajasthan: कहीं ड्राइविंग सीट छोड़ दौड़ाया वाहन, कहीं सनरूफ से बाहर निकल चलाई कार; स्टंटबाजों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

ये भी पढ़ें
Viral Stunt Video

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 10:17 am

Published on:

16 Jul 2026 10:17 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan Crime: ट्रेन से बाड़मेर आते और रात में वारदात कर लौट जाते, 8 जिलों में चोरी करना कबूला

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: गुजरात में बहकर बर्बाद हो रहा राजस्थान के हक का पानी, मिले तो रेगिस्तान की लाखों बीघा बंजर जमीन हो जाए हरी-भरी

Rajasthan
बाड़मेर

Kadana Dam : सिर्फ 17 किमी दूर है जल का भंडार, गुजरात से समझौता हो तो राजस्थान के 4 जिलों में दूर होगा पानी संकट

Kadana Dam If agreement with Gujarat Rajasthan four districts water crisis resolved
बाड़मेर

Manju Jangid : बाडमेर की जांबाज बेटी मंजू जांगिड़ ने राजस्थान का नाम किया रोशन, UN शांति सेना में हुआ चयन, कांगो रवाना

Barmer brave daughter Manju Jangid Rajasthan glory UN Peacekeeping Force Selected Congo
बाड़मेर

Balotra Accident: सड़क हादसे में 5 दोस्तों की मौत, ‘अचानक आई तेज आवाज और टकरा गई SUV ‘, घायल ने बताया आंखों देखा हाल

balotra accident
बाड़मेर

Balotra: अधूरी रह गई सिंदूर की लाज, छिन गया बुढ़ापे का सहारा; हादसे ने गांव के 5 लाल छीने, 3 अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे

Balotra Road Accident News
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.