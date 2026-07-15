Rajasthan: गुजरात में बहकर बर्बाद हो रहा राजस्थान के हक का पानी, मिले तो रेगिस्तान की लाखों बीघा बंजर जमीन हो जाए हरी-भरी

बाड़मेर: रेगिस्तान में पानी की कमी इसको नखलिस्तान बनाने के आड़े आ रही है। पर्याप्त पानी मिले तो रेगिस्तान की लाखों बीघा जमीन जो बंजर पड़ी है, वहां पर पेड़ों की श्रृंखला नजर आए। इसी तरह का इलाका लूणी का तट है। बरसाती लूणी नदी आती है, तब पानी नसीब होता है और पंद्रह दिन में यह पानी कच्छ के रण में जाकर खत्म। ऐसे में यहां वनस्पति बड़ी मात्रा में पनपने की स्थिति ही नहीं बनती। इसका हल माही का पानी है, जो राजस्थान के हिस्से का होकर भी गुजरात की खंभात की खाड़ी में फालतू जा रहा है।