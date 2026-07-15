राजस्थान में शर्मनाक घटना: पैसे गुम हुए तो स्कूल में छात्राओं के उतरवाए कपड़े, शिक्षिका सस्पेंड

सवाईमाधोपुर:​ बामनवास उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिवाली में एक शिक्षिका की शर्मनाक और अमानवीय करतूत के बाद उपजा जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल में शिक्षिका के कुछ पैसे क्या खोए, उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं की मासूम छात्राओं के कपड़े तक उतरवाकर तलाशी ले डाली। इस बेहद संवेदनशील और लज्जास्पद मामले की जानकारी मिलते ही बुधवार सुबह ग्रामीणों और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित परिजनों ने छात्राओं के साथ मिलकर स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और जमकर प्रदर्शन किया।