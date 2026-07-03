Success Story : वो हारी नहीं, सुई-धागे के हुनर को बनाया सहारा, पति को भी सिखाई सिलाई, आज राकेशी मीना बनीं मिसाल

Success Story : गंगापुरसिटी की फुलवाड़ा की राकेशी मीना ने यह साबित कर दिया कि कठिन हालात इंसान को रोक नहीं सकते, बल्कि उसे और मजबूत बनाते हैं। 2019 में शादी के बाद जब परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तब उन्होंने हार मानने के बजाय 2020 में घर पर सिलाई का काम शुरू किया। यह कदम केवल रोजगार पाने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर पहला साहसी प्रयास था। सिलाई के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीए की डिग्री हासिल की। पति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने उनका भी सहयोग किया।