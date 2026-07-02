Sawai Madhopur: बारात की बस में सीट को लेकर विवाद में युवक की हत्या, 8 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

सीट के विवाद में हत्या का यह मामला 30 दिसंबर 2025 की रात का है। जब टोंक जिले के देवली से निमली रोड पर बारात आई हुई थी। बारात में शामिल लोग बस में बैठ रहे थे। इसी दौरान सीट पर बैठने को लेकर कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने पहले बस के अंदर हंगामा किया और बाद में मनोज रैगर को बस से बाहर निकालकर मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने चाकू मनोज रैग को चाकू मार दिया। गंभीर हालत में मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। लेकिन, एक आरोपी फरार चल रहा था।