2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: बारात की बस में सीट को लेकर विवाद में युवक की हत्या, 8 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बस में सीट को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या का आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने आरोपी को कुश्तला के पास से गिरफ्तार किया।
2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Jul 02, 2026

Pramod Meena

आरोपी प्रमोद मीना। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बस में सीट को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या का आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। कोतवाली थाना पुलिस टीम ने हत्या के प्रकरण में वांछित आरोपी को कुश्तला के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी आठ माह से फरार चल रहे था और उस पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था।

कोतवाली थानाधिकारी मदनलाल मीना ने बताया कि पिछले साल दिसंबर महीने में बारात की बस में सीट को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें कुछ युवक ने चाकू मारकर मनोज रैगर की हत्या कर दी थी। इस मामले में चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। लेकिन, आरोपी प्रमोद मीना पुत्र प्रकाश मीना निवासी बंगाली कॉलोनी देवली जिला टोंक फरार चल रहा था। जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है।

अलीगढ़ सहित राजस्थान के कई जिलों में काटी फरारी

जांच में सामने आया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए टोंक, अलीगढ़, उनियारा, जयपुर, कोटा और बूंदी सहित कई स्थानों पर छिपकर रह रहा था। वह बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा, जिससे उसकी गिरफ्तारी चुनौती बनी हुई थी। पुलिस आठ महीने से आरोपी की तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही थी। जैसे ही सूचना मिली की आरोपी कुश्तला के पास देखा गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया है।

ये है पूरा मामला

सीट के विवाद में हत्या का यह मामला 30 दिसंबर 2025 की रात का है। जब टोंक जिले के देवली से निमली रोड पर बारात आई हुई थी। बारात में शामिल लोग बस में बैठ रहे थे। इसी दौरान सीट पर बैठने को लेकर कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने पहले बस के अंदर हंगामा किया और बाद में मनोज रैगर को बस से बाहर निकालकर मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने चाकू मनोज रैग को चाकू मार दिया। गंभीर हालत में मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। लेकिन, एक आरोपी फरार चल रहा था।

अजमेर में प्रेमी संग घर से निकली शादीशुदा नाबालिग, पुलिस-परिजन को देख कुएं में कूदी

ये भी पढ़ें
Ajmer Love Affair

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 12:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur: बारात की बस में सीट को लेकर विवाद में युवक की हत्या, 8 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पीएम कुसुम और सोलर योजना के नाम पर किसानों से ठगी, सरकार ने दरें तय नहीं की, फिर भी एजेंट वसूल रहे पैसे

Rajasthan Farmers
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: परेड ग्राउंड में दौड़ते समय कांस्टेबल की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत, SI बनने का सपना रह गया अधूरा

Sawai Madhopur Constable Kunjilal Meena Dies
सवाई माधोपुर

पांचना बांध: किरोड़ीलाल मीणा ने दिया 6 दिन में पानी खुलवाने का आश्वासन, 20 दिन से चल रहा धरना समाप्त

Kirodi Lal Meena
सवाई माधोपुर

पांचना बांध: सांसद, विधायक व पूर्व मंत्री पहुंचे धरना स्थल; सरकार को 27 जून तक अल्टीमेटम

Panchna Dam Dispute
सवाई माधोपुर

​​​​​Panchna Dam: सभी पक्षों को संतुष्ट करना बना चुनौती, राजस्थान सरकार के लिए गले की फांस बना पांचना बांध मुद्दा

Panchna Water Dispute
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.