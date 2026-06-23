​​​​​Panchna Dam: सभी पक्षों को संतुष्ट करना बना चुनौती, राजस्थान सरकार के लिए गले की फांस बना पांचना बांध मुद्दा

एक ओर हाईकोर्ट के आदेश की पालना करना जहां सरकार का दायित्व है, वहीं पांचना बांध क्षेत्र के किसानों तथा गंभीरी नदी में पानी उपलब्ध कराना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि सरकार ने गुड़ला लिफ्ट परियोजना के लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, लेकिन इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है और राशि की और आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि राजस्थान सरकार तीनों पक्षों को ही संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के किसानों की बैठक हुई। इसमें दोनाें पक्ष ही सभी को पानी देने की बात पर सहमत दिखाई दिए, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इसे लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी बयान दे चुके हैं। उनका कहना था कि सरकार सभी किसानों के बीच सहमति बनाकर पानी देगी।