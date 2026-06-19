राजस्थान के दो प्रतिष्ठित IIT-NEET कोचिंग संस्थानों पर रेड, परदे के पीछे चल रहे बड़े खेल का भंडाफोड़

राजस्थान में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा की जा रही कथित कर चोरी और व्यावसायिक अनियमितताओं के खिलाफ वाणिज्यिक कर विभाग ने एक बड़ी और संगठित कार्रवाई को अंजाम दिया है। गंगापुर सिटी के नसियां कॉलोनी इलाके में संचालित दो प्रतिष्ठित और बड़े निजी शिक्षण संस्थानों पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की एंटी-इवेजन विंग ने एक साथ सर्वे और छापे की कार्रवाई की। वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य आयुक्त के इनपुट और निर्देशों पर हुई इस संयुक्त कार्रवाई के बाद से ही पूरे क्षेत्र के निजी स्कूल संचालकों और कोचिंग माफियाओं के बीच हड़कंप का माहौल बना हुआ है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ये संस्थान नियमित स्कूली शिक्षा प्रदान करने की सरकारी मान्यता का गलत फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का कमर्शियल कोचिंग बिजनेस चला रहे थे और सरकार को मिलने वाले टैक्स को पूरी तरह से चूना लगा रहे थे। सूत्रों के अनुसार इन दो संस्थानों से करीब 5 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई है।