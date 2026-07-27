Sawai Madhopur News : घरों में अचानक दौड़ा करंट, युवक की मौत, गर्भवती घायल, भड़के ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने प्रशासन के समक्ष 4 प्रमुख मांगें रखीं

1- मृतक के परिवार को ₹50 लाख का मुआवजा दिया जाए।

2- मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी तथा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

3- घायल गर्भवती महिला को मुआवजा दिया जाए और उसके उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करे।

4- घटना के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। तहसीलदार रामजीलाल मीना,सहायक अभियंता ब्रजराज मीना की समझाइश लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हुआ धरना।