Sawai Madhopur : गांव की बेटी सीमा मीणा ने प्रतिभा और मेहनत से बनाई बॉलीवुड में पहचान, युवतियों के लिए बनी प्रेरणास्रोत

सीमा की सफलता में उनके पति आशीष मीणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आशीष मीणा रेलवे में इंजीनियर है, जिन्होंने सामाजिक परिस्थितियों के बीच सीमा का लगातार सहयोग किया। सीमा ने बताया कि खिताब जीतना आसान नहीं था, लेकिन परिवार का समर्थन और मेहनत ने उन्हें मंजिल तक पहुंचाया। वे प्रकृति प्रेमी हैं, राजस्थानी संस्कृति से गहरा लगाव रखती हैं। उनकी कहानी ग्रामीण भारत की उन बेटियों की मिसाल है जो परंपरा और आधुनिक महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ती हैं।