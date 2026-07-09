पांचना बांध विवाद: तीसरे दिन भी नहीं खुला जाम, देर रात मंत्रियों ने की वार्ता, किरोड़ी बोले- शांति रखें-अफवाहों पर न दें ध्यान

किसानों के अनुसार एक जुलाई को हुई बैठक में 6 जुलाई तक नहरों में पर्याप्त पानी पहुंचाने पर सहमति बनी थी, लेकिन तय समय तक पानी नहीं मिला। इसके विरोध में 6 जुलाई से कुसांय में अनिश्चितकालीन धरना और सड़क जाम शुरू कर दिया गया। धरना शुरू होने के बाद प्रशासन ने 7 जुलाई को नहर में पानी छोड़ा, लेकिन किसानों का आरोप है कि केवल एक से डेढ़ फीट पानी छोड़ा गया, जो सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि पहले की तरह पूरी क्षमता से पानी मिलने पर ही आंदोलन समाप्त किया जाएगा। सड़क जाम के कारण हिंडौन-गंगापुर मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा और लोगों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ा। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।