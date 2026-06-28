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सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: परेड ग्राउंड में दौड़ते समय कांस्टेबल की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत, SI बनने का सपना रह गया अधूरा

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल कुंजीलाल मीणा का परेड ग्राउंड में एसआई भर्ती की तैयारी के दौरान दौड़ लगाते समय तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। प्रारंभिक तौर पर साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई गई। रविवार को पैतृक गांव गंभीरा में राजकीय सम्मान और पुलिस सलामी के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
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सवाई माधोपुर

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Arvind Rao

Jun 28, 2026

Sawai Madhopur Constable Kunjilal Meena Dies

Constable Kunjilal Meena Dies (Patrika Photo)

Sawai Madhopur Constable Kunjilal Meena Dies: सवाई माधोपुर में पुलिस विभाग से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां पुलिस लाइन में तैनात एक जवान की दौड़ लगाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। यह दुखद घटना शनिवार शाम की है। ग्राम पंचायत गंभीरा के रहने वाले कांस्टेबल कुंजीलाल मीणा इन दिनों सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में तैनात थे। वे आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे और इन दिनों सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे। शनिवार की शाम को वे हमेशा की तरह पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दौड़ का अभ्यास कर रहे थे।

बता दें कि दौड़ते-दौड़ते अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वे मैदान पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। मैदान में मौजूद उनके साथी जवान तुरंत उन्हें संभालते हुए अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में डॉक्टरों का मानना है कि कांस्टेबल की मौत 'साइलेंट हार्ट अटैक' (दिल का दौरा पड़ने) की वजह से हुई है।

गांव में शोक की लहर

इस अचानक हुई घटना से पुलिस महकमे और कांस्टेबल के गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस प्रशासन ने जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम करवाया और फिर उसे परिवार वालों को सौंप दिया।

पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार

रविवार की सुबह कांस्टेबल कुंजीलाल मीणा का उनके पैतृक गांव गंभीरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के जवानों ने उन्हें सलामी देकर अंतिम विदाई दी। इस दौरान पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी, साथी जवान, स्थानीय नेता और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने नम आंखों से शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी।

परिवार पर दुखों का पहाड़

इस दुखद हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। दिवंगत कांस्टेबल कुंजीलाल मीणा अपने पीछे एक पत्नी, एक बेटी और महज चार महीने का मासूम बेटा छोड़ गए हैं। उनके जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के निधन को एक बड़ी क्षति बताया है और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है।

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Published on:

28 Jun 2026 05:41 pm

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