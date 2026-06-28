सवाई माधोपुर: परेड ग्राउंड में दौड़ते समय कांस्टेबल की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत, SI बनने का सपना रह गया अधूरा

Sawai Madhopur Constable Kunjilal Meena Dies: सवाई माधोपुर में पुलिस विभाग से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां पुलिस लाइन में तैनात एक जवान की दौड़ लगाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। यह दुखद घटना शनिवार शाम की है। ग्राम पंचायत गंभीरा के रहने वाले कांस्टेबल कुंजीलाल मीणा इन दिनों सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में तैनात थे। वे आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे और इन दिनों सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे। शनिवार की शाम को वे हमेशा की तरह पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दौड़ का अभ्यास कर रहे थे।