Gangapurcity: शौचालय में बीड़ी जलाते ही धमाका! शख्स का चेहरा झुलसा; डॉक्टर ने बताई वजह

राजू वर्मा (पत्रिका फोटो)
गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर): राजस्थान के सवाई माधोपुर में गंगापुरसिटी शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शौचालय के अंदर बीड़ी सुलगाने की एक छोटी सी भूल जानलेवा साबित हो गई। गांधी कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय राजू वर्मा गुरुवार सुबह करीब सात बजे अपने घर के शौचालय में गए थे। वहां उन्होंने जैसे ही बीड़ी पीने के लिए माचिस की तिली जलाई, शौचालय में अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा आग का गोला बन गया।
बता दें कि आग इतनी तेज थी कि राजू वर्मा का चेहरा, बाल और छाती गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट के तुरंत बाद वे चिल्लाते हुए किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागे। चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उन्हें राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गनीमत यह रही कि समय रहते बाहर निकलने के कारण उनकी जान बच गई, हालांकि आग के प्रभाव से उनका चेहरा काला पड़ गया था।
अस्पताल के पीएमओ (चिकित्सा अधिकारी) डॉ. वृजेंद्र गुप्ता के अनुसार, इस दुर्घटना की मुख्य वजह शौचालय के पाइपों के जरिए फैली ज्वलनशील मीथेन गैस थी। राजू वर्मा का शौचालय सीधे सीवरेज लाइन से जुड़ा हुआ है।
बारिश के मौसम में सीवरेज के भीतर नमी और गंदगी के कारण मीथेन गैस अत्यधिक मात्रा में बनती है। जब यह गैस पाइप के रास्ते शौचालय के बंद कमरे में एकत्रित हो जाती है, तो माचिस या किसी भी छोटी चिंगारी के संपर्क में आते ही भयानक विस्फोट का रूप ले लेती है।
बड़ी खबरेंView All
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग