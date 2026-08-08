Gangapurcity: शौचालय में बीड़ी जलाते ही धमाका! शख्स का चेहरा झुलसा; डॉक्टर ने बताई वजह

बता दें कि आग इतनी तेज थी कि राजू वर्मा का चेहरा, बाल और छाती गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट के तुरंत बाद वे चिल्लाते हुए किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागे। चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उन्हें राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गनीमत यह रही कि समय रहते बाहर निकलने के कारण उनकी जान बच गई, हालांकि आग के प्रभाव से उनका चेहरा काला पड़ गया था।