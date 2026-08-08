सीकर में सैप्टिक टैंक की खुदाई के बीच धंसी मिट्टी, मलबे में दबा मजदूर; 40 लोग रेस्क्यू में जुटे

Sikar Septic Tank Accident: सीकर में सेप्टिक टैंक की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से एक मजदूर मलबे में दब गया। हादसा उद्योग नगर थाना इलाके में पिपराली रोड पर स्थित आदर्श गर्ल्स हॉस्टल के पास हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और मजदूर को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे से बचाव कार्य जारी है। मौके पर प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद हैं।