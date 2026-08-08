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सीकर में सैप्टिक टैंक की खुदाई के बीच धंसी मिट्टी, मलबे में दबा मजदूर; 40 लोग रेस्क्यू में जुटे

सीकर में सेप्टिक टैंक की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर दब गया। पुलिस, सिविल डिफेंस और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे हैं। आसपास के हॉस्टल भी एहतियात के तौर पर खाली कराए गए हैं।
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सीकर

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Harshita Saini

Aug 08, 2026

sikar septic tank accident

खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे मजदूर का रेस्क्यू

Sikar Septic Tank Accident: सीकर में सेप्टिक टैंक की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से एक मजदूर मलबे में दब गया। हादसा उद्योग नगर थाना इलाके में पिपराली रोड पर स्थित आदर्श गर्ल्स हॉस्टल के पास हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और मजदूर को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे से बचाव कार्य जारी है। मौके पर प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद हैं।

खुदाई के दौरान अचानक धंस गई मिट्टी

उद्योग नगर थाना SHO राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि मलबे में दबे मजदूर की पहचान सीकर के इस्लामिया चौक के पास रहने वाले सिकंदर अली (28) पुत्र नवाब अली के रूप में हुई है। सिकंदर आदर्श गर्ल्स हॉस्टल के पास सेप्टिक टैंक की खुदाई का काम करने आया था। इसी दौरान अचानक मिट्टी ढह गई और वह उसके नीचे दब गया। घटना के बाद मौके के आसपास हलचल मच गई।

सीमेंट के गोल रिंग डालकर नीचे उतरा जवान

मजदूर को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम बहुत संभलकर काम कर रही है। मौके पर सीमेंट के गोल रिंग यानी पाइप मंगाए गए हैं। इन्हीं रिंगों की मदद से सिविल डिफेंस के एक जवान को गड्ढे के अंदर उतारा गया है। जवान नीचे जाकर धीरे-धीरे मिट्टी हटा रहा है, ताकि दबे हुए मजदूर तक पहुंचा जा सके। टीम इस बात का भी पूरा ध्यान रख रही है कि मिट्टी दोबारा न धंसे।

बचाव कार्य में पुलिस, सिविल डिफेंस और स्थानीय लोगों समेत करीब 40 लोग जुटे हुए हैं। टीम का प्रयास है कि मिट्टी को हटाते समय दोबारा धंसने की स्थिति न बने और मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

आसपास के हॉस्टल कराए खाली

हादसे के बाद प्रशासन ने आसपास के हॉस्टलों को एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया। यह फैसला किसी और खतरे की आशंका को देखते हुए लिया गया है। मौके पर SDM सुशील कुमार सैनी समेत प्रशासन के कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। वहीं, सिविल डिफेंस की टीम अन्य मजदूरों की मदद से मिट्टी में दबे मजदूर को बाहर निकालने में जुटी हुई है।

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Updated on:

08 Aug 2026 05:51 pm

Published on:

08 Aug 2026 05:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर में सैप्टिक टैंक की खुदाई के बीच धंसी मिट्टी, मलबे में दबा मजदूर; 40 लोग रेस्क्यू में जुटे

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