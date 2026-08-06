Rajasthan Politics : राजस्थान में पार्षद ही चुनेंगे मेयर, सभापति व अध्यक्ष : झाबर सिंह खर्रा

Rajasthan Politics : यूडीएच राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जिस प्रक्रिया से चुनाव होते रहे हैं, उसी प्रक्रिया की तरह इस बार चुनाव होंगे। ऐसे में पार्षदों में से नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में मेयर, सभापति और पालिकाध्यक्षों का चुनाव होगा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सीकर में गुरुवार को नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की जिलास्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय एक बार निकाय चेयरमैन का सीधा चुनाव कराया था, उसमें चेयरपर्सन और पार्षदों के बोर्ड अलग-अलग विचारधारा के बन गए। ऐसे में फिर पांच साल तक उन बोर्डों में खींचतान ही चलती रही। इससे विकास कार्य प्रभावित हुए थे।