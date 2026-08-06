Ajmer Jail : अजमेर जेल से 2 महिला बंदियों को चुपचाप बाहर ले जाने का मामला, जेलर व प्रहरी पर एफआईआर दर्ज

Ajmer Jail : सेन्ट्रल जेल अजमेर स्थित महिला सुधार गृह से दो महिला बंदियों को नियमों के विरुद्ध कारागार परिसर से बाहर ले जाने के मामले में जेलर व प्रहरी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी शम्भू सिंह शेखावत ने बताया कि महानिदेशालय कारागार जयपुर के आदेश पर अजमेर सेन्ट्रल जेल अधीक्षक ने जेल प्रहरी महिपाल मांगलोदा के जरिए सिविल लाइंस थाने में तत्कालीन प्रभारी और जेलर दिव्या चौधरी व महिला प्रहरी सोनिया चौधरी के खिलाफ बीएनएस की धारा 260(क), 260(ख) एवं 61(2) के मुकदमा दर्ज करवाया है।