अजमेर: ATM से फंसे 10 हजार निकालने के लिए कस्टमर केयर पर किया था कॉल, फिर गंवाए 5.68 लाख, ऐसे हुआ युवक के साथ खेल

अजमेर. बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 10 हजार रुपए निकालने पहुंचे युवक को उस समय बड़ा झटका लगा, जब एटीएम से रकम नहीं निकलने के बाद कस्टमर केयर पर मदद के लिए किया गया फोन ही साइबर ठगी का कारण बन गया। खुद को बैंककर्मी बताने वाले एक व्यक्ति ने युवक को फंसी हुई रकम वापस दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद उससे BOB World ऐप डाउनलोड करवाकर खाते से जुड़ी जानकारी और ओटीपी हासिल कर लिया गया। ओटीपी मिलते ही ठग ने उसके बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 5 लाख 68 हजार रुपए निकाल लिए। पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश के बाद सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।