Ajmer Mayor Election: आलाकमान के आदेश पर अचानक बदला प्लान, अजमेर के 37 कांग्रेस पार्षदों को प्लेन से भेजा बेंगलूरु

अजमेर में नगर निगम महापौर पद के लिए कांग्रेस की किरण का भाजपा की अनामिका से मुकाबला होगा। भाजपा ने वार्ड 3 की पार्षद अनामिका शर्मा और कांग्रेस ने वार्ड 57 की पार्षद किरण गढ़वाल को महापौर प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों ने निगम कार्यालय में पहुंचकर नामांकन किया। महापौर पद का चुनाव 21 सितम्बर को होगा। महापौर पद की कांग्रेस प्रत्याशी किरण गढ़वाल ने कहा कि महिला सुरक्षा उनकी प्रमुख प्राथमिकता होगी। युवाओं के लिए खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं, शहर के चहुंमुखी विकास के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। शहर के सभी वर्गों को साथ लेकर अजमेर के विकास को गति देने के लिए कार्य किया जाएगा।