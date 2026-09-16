अजमेर मेयर चुनाव : भाजपा से अनामिका और कांग्रेस से किरण ने भरा पर्चा, निर्दलीय किंग मेकर

अजमेर। अजमेर नगर निगम की मेयर सीट के लिए सियासी तस्वीर अब सामने आ गई है। भाजपा ने वार्ड 3 से पार्षद अनामिका शर्मा और कांग्रेस ने वार्ड 57 से पार्षद किरण गढ़वाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। दोनों दलों के जिलाध्यक्षों ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पार्टी का अधिकृत सिंबल भी प्रस्तुत किया। अब निगाहें 11 निर्दलीय पार्षदों पर टिक गई हैं, क्योंकि 80 सदस्यीय निगम में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है।