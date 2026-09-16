अजमेर मेयर चुनाव : भाजपा से अनामिका और कांग्रेस से किरण ने भरा पर्चा, निर्दलीय किंग मेकर

Bikaner: नगर निगम कार्यालय में नामांकन करतीं भाजपा प्रत्याशी अनामिका शर्मा (फोटो-पत्रिका)
अजमेर। अजमेर नगर निगम की मेयर सीट के लिए सियासी तस्वीर अब सामने आ गई है। भाजपा ने वार्ड 3 से पार्षद अनामिका शर्मा और कांग्रेस ने वार्ड 57 से पार्षद किरण गढ़वाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। दोनों दलों के जिलाध्यक्षों ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पार्टी का अधिकृत सिंबल भी प्रस्तुत किया। अब निगाहें 11 निर्दलीय पार्षदों पर टिक गई हैं, क्योंकि 80 सदस्यीय निगम में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है।
अजमेर में इस बार कांग्रेस 37 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। भाजपा को 32 वार्डों में जीत मिली, जबकि 11 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर निगम में पहुंचे हैं। मेयर का पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों ने महिला पार्षदों को मैदान में उतारा है। बहुमत के लिए 41 पार्षदों का समर्थन जरूरी होगा, इसलिए निर्दलीयों की भूमिका चुनाव में महत्वपूर्ण हो गई है।
भाजपा ने पार्टी स्तर पर रायशुमारी के बाद अनामिका शर्मा के नाम पर सहमति बनाई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संभाग प्रभारी अरुण चतुर्वेदी और शहर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी समेत अन्य नेताओं से विचार-विमर्श के बाद उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया।
अनामिका शर्मा पहली बार चुनावी राजनीति में उतरी हैं। वह वार्ड 3 से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर पार्षद बनीं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी संध्या काबरा को 954 मतों से हराया। अनामिका लघु उद्यम से जुड़ी हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं तक है। नामांकन रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 37.61 लाख रुपए है।
उनके पति मनीष शर्मा अजमेर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। उनके ससुर सीताराम शर्मा भाजपा संगठन में मंडल अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अनामिका को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के करीबी नेताओं में गिना जाता है।
कांग्रेस ने भी रायशुमारी के बाद किरण गढ़वाल के नाम पर मुहर लगाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल, पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष द्रोपदी कोली सहित अन्य नेताओं से फीडबैक लिया था।
किरण गढ़वाल वार्ड 57 से निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नीतू सिंह को 284 मतों के अंतर से हराया। किरण ग्रेजुएट हैं और गृहिणी हैं। नामांकन से जुड़े विवरण के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 11.59 करोड़ रुपए है।
किरण के पति दिलीप गढ़वाल लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और ब्लॉक उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनका मैरिज गार्डन का कारोबार भी है। उनके ससुर छोटेलाल गढ़वाल भी लंबे समय तक कांग्रेस संगठन से जुड़े रहे हैं। किरण भी पहली बार चुनावी राजनीति में उतरी हैं।
अजमेर नगर निगम के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को लंबे अंतराल के बाद बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंचाया है। पिछली बार भाजपा ने 48 वार्ड जीते थे, जबकि इस बार उसका आंकड़ा 32 पर आ गया। कांग्रेस के 37 पार्षद हैं। हालांकि मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस को भी निर्दलीयों का समर्थन जुटाना होगा।
दोनों प्रमुख दलों ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने के लिए कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस अपने पार्षदों को फ्लाइट से बाहर ले गई है, जबकि भाजपा के पार्षद जयपुर में बताए जा रहे हैं। इस बीच निर्दलीय पार्षदों से संपर्क की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं।
मेयर पद के नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी। 18 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित होंगे। मेयर पद के लिए मतदान 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित किया जाएगा। इस तरह अजमेर में मुकाबला दो प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के बीच है, लेकिन अंतिम समीकरण में 11 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
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