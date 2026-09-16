कौन हैं भीलवाड़ा की मेयर प्रत्याशी जसवंत कंवर? बीजेपी से भरा पर्चा, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नगर निगम को पहली महिला महापौर मिलने की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। भाजपा ने वार्ड नंबर 9 से निर्वाचित पार्षद जसवंत कंवर को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। बुधवार को उन्होंने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की ओर से महापौर पद के लिए कोई नामांकन नहीं किया गया। भाजपा की एक बागी पार्षद संतोष कंवर ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। ऐसे में महापौर चुनाव में अब मुकाबला भाजपा की जसवंत कंवर और निर्दलीय संतोष कंवर के बीच है।