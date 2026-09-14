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Bhilwara Nagar Nigam Result Live: भीलवाड़ा में वोटों की गिनती जारी, एक क्लिक में देखें कौन जीता-कौन हारा

भीलवाड़ा नगर निगम के 70 वार्डों की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। दो कमरों में वार्ड 1-35 और 36-70 की काउंटिंग हो रही है। भाजपा के 70, कांग्रेस के 53 और 154 निर्दलीय प्रत्याशियों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं।
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भीलवाड़ा

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Arvind Rao

Sep 14, 2026

bhilwara nagar nigam result

Bhilwara nagar nigam result ward wise winner list (Photo-AI)

Bhilwara Municipal Election Results: भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव के तहत आज सभी 70 वार्डों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मतगणना स्थल पर दो अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं। पहले कक्ष में वार्ड 1 से 35 और दूसरे कक्ष में वार्ड 36 से 70 तक की वोटो की गिनती की व्यवस्था की गई है।

चुनावी समीकरण और उम्मीदवार नगर निगम के कुल 70 वार्डों के लिए मैदान में उतरे 277 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। चुनावी गणित की बात करें तो भाजपा सभी 70 वार्डों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं, सिंबल नहीं मिल पाने के कारण कांग्रेस केवल 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 154 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, जो दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं।

भीलवाड़ा निगम और बीगोद नगर पालिका के लिए पहले चरण में 9 सितंबर को वोट पड़े थे। इस बार निगम क्षेत्र में 63.8% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनाव (67.13%) की तुलना में 3.33% कम रहा। इसके अलावा, जिले की 9 नगर पालिकाओं के लिए 11 सितंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई थी। आज दोपहर तक शहर की नई सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।

भीलवाड़ा निकाय चुनाव रिजल्ट

वार्ड नंबरजीतने वाला उम्मीदवारपार्टी
1योगेश सेनकांग्रेस
2संपतलालबीजेपी
3
4राहुल जाटकांग्रेस
5
6
7इंदु टॉकनिर्दलीय
8मिथिलेश देवीभाजपा
9जसवंत कंवरभाजपा
10संतोष कंवरनिर्दलीय
11दिनेश कुमार सुथारभाजपा
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36राजेन्द्र कुमार जैनभाजपा
37शालिनी वैष्णोभाजपा
38
39यशोधन सेननिर्दलीय
40शबनमकांग्रेस
41ममतानिर्दलीय
42रौनक हिंगड़भाजपा
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

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Updated on:

14 Sept 2026 10:16 am

Published on:

14 Sept 2026 09:16 am

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