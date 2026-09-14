Bhilwara Nagar Nigam Result Live: भीलवाड़ा में वोटों की गिनती जारी, एक क्लिक में देखें कौन जीता-कौन हारा

चुनावी समीकरण और उम्मीदवार नगर निगम के कुल 70 वार्डों के लिए मैदान में उतरे 277 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। चुनावी गणित की बात करें तो भाजपा सभी 70 वार्डों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं, सिंबल नहीं मिल पाने के कारण कांग्रेस केवल 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 154 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, जो दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं।