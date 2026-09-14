Bhilwara Nagar Nigam Result Live: भीलवाड़ा में वोटों की गिनती जारी, एक क्लिक में देखें कौन जीता-कौन हारा

Bhilwara nagar nigam result ward wise winner list (Photo-AI)
Bhilwara Municipal Election Results: भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव के तहत आज सभी 70 वार्डों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मतगणना स्थल पर दो अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं। पहले कक्ष में वार्ड 1 से 35 और दूसरे कक्ष में वार्ड 36 से 70 तक की वोटो की गिनती की व्यवस्था की गई है।
चुनावी समीकरण और उम्मीदवार नगर निगम के कुल 70 वार्डों के लिए मैदान में उतरे 277 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। चुनावी गणित की बात करें तो भाजपा सभी 70 वार्डों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं, सिंबल नहीं मिल पाने के कारण कांग्रेस केवल 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 154 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, जो दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं।
भीलवाड़ा निगम और बीगोद नगर पालिका के लिए पहले चरण में 9 सितंबर को वोट पड़े थे। इस बार निगम क्षेत्र में 63.8% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनाव (67.13%) की तुलना में 3.33% कम रहा। इसके अलावा, जिले की 9 नगर पालिकाओं के लिए 11 सितंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई थी। आज दोपहर तक शहर की नई सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।
|वार्ड नंबर
|जीतने वाला उम्मीदवार
|पार्टी
|1
|योगेश सेन
|कांग्रेस
|2
|संपतलाल
|बीजेपी
|3
|4
|राहुल जाट
|कांग्रेस
|5
|6
|7
|इंदु टॉक
|निर्दलीय
|8
|मिथिलेश देवी
|भाजपा
|9
|जसवंत कंवर
|भाजपा
|10
|संतोष कंवर
|निर्दलीय
|11
|दिनेश कुमार सुथार
|भाजपा
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|32
|33
|34
|35
|36
|राजेन्द्र कुमार जैन
|भाजपा
|37
|शालिनी वैष्णो
|भाजपा
|38
|39
|यशोधन सेन
|निर्दलीय
|40
|शबनम
|कांग्रेस
|41
|ममता
|निर्दलीय
|42
|रौनक हिंगड़
|भाजपा
|43
|44
|45
|46
|47
|48
|49
|50
|51
|52
|53
|54
|55
|56
|57
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|60
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