राजस्थान की 2 बहनों की बद्रीनाथ में मौत, तप्त कुंड में 108 डुबकी लगाते समय बेहोश हो गई थीं

जानकारी के अनुसार, राजस्थान से 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं का एक दल 4 सितंबर से बद्रीनाथ धाम में ठहरा हुआ है। दल की ओर से यहां कथा का आयोजन भी किया जा रहा था। शुक्रवार सुबह चार महिला श्रद्धालु 108 डुबकी लगाने के संकल्प के साथ महिला तप्त कुंड में स्नान करने पहुंची थीं। इनमें रामु देवी और प्रेम देवी के अलावा भगवती देवी और सोहनी देवी भी शामिल थीं। भगवती देवी और सोहनी देवी सुरक्षित हैं।