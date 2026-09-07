भीलवाड़ा में 2 मासूम बहनों की मौत, सोते समय सांप ने डसा; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

रविवार तड़के लगभग चार बजे अचानक दोनों बालिकाओं के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर मां ज्ञानी देवी की नींद खुल गई। जब उन्होंने लाइट जलाकर देखा, तो दोनों बेटियों के शरीर पर सांप के काटने के निशान दिखाई दिए। उसी दौरान परिजनों को कमरे से एक जहरीला सांप भी बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आया। घटना का पता चलते ही घर में चीख-पुकार मच गई।