पाली न्यूज: बर्तन धोते-धोते अचानक चीख उठी 20 साल की लीला, पैर में डस लिया था सांप; 2 दिन बाद मौत

तीसरी घटना बेडा गांव की है, जहां लालजी महाराज (45) पुत्र मोहनलाल रेगर सोमवार सुबह करीब चार बजे घर के फर्श पर सो रहे थे। तभी एक जहरीले कोबरा सांप ने उनके सिर पर डस लिया। सर्पदंश के बाद लालजी ने उस सांप को मार दिया। परिजन जब घायल लालजी को लेकर बांगड़ अस्पताल पहुंचे, तो सांप की सही पहचान के लिए मृत कोबरा को भी एक डिब्बे में बंद करके साथ ले आए।