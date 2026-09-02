पाली न्यूज: बर्तन धोते-धोते अचानक चीख उठी 20 साल की लीला, पैर में डस लिया था सांप; 2 दिन बाद मौत

मृतका लीला देवी (पत्रिका फोटो)
Pali Snake Bite: पाली जिले और इसके आसपास के गांवों व कस्बों में सांप के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अलग-अलग क्षेत्रों से सर्पदंश के कई मामले सामने आए हैं, जिन्होंने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामलों में जहरीले सांपों के काटने से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है।
पाली के विभिन्न क्षेत्रों में सांप के डसने की चार अलग-अलग घटनाएं दर्ज की गई हैं। सर्पदंश के शिकार सभी घायलों को इलाज के लिए पाली के बांगड़ राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज अस्पताल के आईसीयू 'बी' में चल रहा है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
पहली घटना बाली क्षेत्र के बैरडी गांव की है। यहां रहने वाली पवनी (26) पत्नी अम्बाराम सोमवार सुबह अपने घर के बाहर सो रही थी। इसी दौरान एक सांप ने उसकी गर्दन पर डस लिया। तबीयत तेजी से बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे।
दूसरी घटना पादरली तुरकान गांव की है। मोहम्मद आबाद (28) पुत्र भंवरू खान, जो खौड़ गांव स्थित एक शराब ठेके पर काम करता है, सोमवार तड़के करीब चार बजे ऑफिस में खाट पर सो रहा था। उसी समय सांप ने उसकी गर्दन पर काट लिया। आनन-फानन में परिजन उसे भी अस्पताल लेकर पहुंचे।
तीसरी घटना बेडा गांव की है, जहां लालजी महाराज (45) पुत्र मोहनलाल रेगर सोमवार सुबह करीब चार बजे घर के फर्श पर सो रहे थे। तभी एक जहरीले कोबरा सांप ने उनके सिर पर डस लिया। सर्पदंश के बाद लालजी ने उस सांप को मार दिया। परिजन जब घायल लालजी को लेकर बांगड़ अस्पताल पहुंचे, तो सांप की सही पहचान के लिए मृत कोबरा को भी एक डिब्बे में बंद करके साथ ले आए।
चौथी घटना सादड़ी की है, जहां रमेश (28) पुत्र समाराम को सोमवार को सांप ने पैर पर डस लिया। बांगड़ अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार रमेश की हालत काफी गंभीर बनी हुई है।
दूसरी ओर, मांडा क्षेत्र के बेरा मोटाजी का आट निवासी 20 वर्षीया युवती लीला देवी पुत्री हुकमाराम सीरवी की सर्पदंश के बाद इलाज के दौरान मंगलवार सुबह मौत हो गई। लीला देवी के पिता ने बताया कि रविवार शाम करीब 7:30 बजे खाना खाने के बाद लीला घर में बर्तन धो रही थी। इसी दौरान अचानक उसके पैर के अंगूठे पर एक सांप ने डंस लिया।
परिजन उसे तुरंत राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में दो दिनों तक चले इलाज के बाद मंगलवार सुबह युवती ने दम तोड़ दिया।
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