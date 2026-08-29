Rajasthan Politics : भाजपा को बड़ा झटका, पाली में जिला महामंत्री रह चुके राकेश भाटी कांग्रेस में शामिल

Pali Politics Rakesh Bhati : राजस्थान में निकाय चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गईं हैं। निकाय चुनाव में जीत के लिए दोनों दल संभल कर प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। इस बीच निकाय चुनाव से पहले भाजपा को झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित राकेश भाटी ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। वह पाली नगर निगम की निवर्तमान महापौर रेखा भाटी के पति हैं। पांच बार पार्षद एवं भाजपा के जिला महामंत्री रह चुके राकेश भाटी ने जयपुर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उन्हें कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया।