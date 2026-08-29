Bअनूप लोढ़ा @ सोजत.B सोजत की पहचान देश-दुनिया में मेहंदी नगरी के रूप में है। अब जरूरत है कि सोजत एक सुंदर, स्वच्छ और व्यवस्थित शहर के रूप में भी पहचाना जाए। यहां मुख्य सड़कों की नियमित मरम्मत व रखरखाव, बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं, पार्कों में संसाधन, टाउन हॉल व सर्कल पर फव्वारों की सुविधाएं भी नहीं है। सोजत के विकास को तेज गति की आवश्यकता है।



-Bसुरेश सांखला @ सोजत. Bशहर में बार बार विद्युत कटौती व वॉल्टेज की समस्या से नागरिकों में रोष व्याप्त है। यहव समस्या सिरदर्द बनी हुई है। कई बार वॉल्टेज समस्या के चलते घरेलू विद्युत उपकरणों को भी क्षति पहुंचती है। वही कई उपकरण लॉ वाल्टेज के चलते चल भी नहीं रहे है। वॉल्टेज कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। इस समस्या का समाधान बेहद जरूरी है।