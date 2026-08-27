Pali: राखी से 2 दिन पहले सगे भाई-बहन की एक साथ हुई मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पाली के रास थाने के एएसआइ धर्माराम मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को एनीकट से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रास अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।