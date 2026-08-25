राजस्थान सड़क हादसा: पाली में पूर्व सरपंच की मौत, 4 बार पलटी तेज रफ्तार कार

हादसे में सरदारराम भाट को गंभीर चोटें आई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी रही। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजन और परिचित अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। कार के अचानक अनियंत्रित होने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। सरदारराम भाट कलाली के पूर्व सरपंच रह चुके थे। उनके निधन की खबर गांव में पहुंचते ही शोक का माहौल हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित उनके घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए। अब पुलिस हादसे की जांच कर रही है।