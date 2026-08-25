राजस्थान सड़क हादसा: पाली में पूर्व सरपंच की मौत, 4 बार पलटी तेज रफ्तार कार

कार हादसे की फोटो: पत्रिका
Ex-Sarpanch Sardarram Bhat Death:पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के खारड़ा के निकट हुए सड़क हादसे में कलाली के पूर्व सरपंच सरदारराम भाट की मौत हो गई। सरदारराम भाट कार लेकर जा रहे थे इसी दौरान खारड़ा के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क पर 4-5 बार पलटी खा गई। हादसे में पूर्व सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गंभीर चोट आई थी।
हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। गंभीर हालत में सरदारराम भाट को उपचार के लिए जोधपुर के निजी अस्पताल ले गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही कलाली गांव में शोक की लहर छा गई। ग्रामीणों और परिचितों ने सरदारराम भाट के निधन पर दुख जताया।
जानकारी के अनुसार सरदारराम भाट कार से जा रहे थे। खारड़ा के निकट पहुंचने के दौरान वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया। चालक वाहन को संभाल पाता, इससे पहले ही कार सड़क पर पलट गई। हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पाली जिले के रोहट पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे की जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस जोधपुर अस्पताल भी पहुंची जहां सरदारराम भाट को उपचार के लिए ले जाया गया था।
हादसे में सरदारराम भाट को गंभीर चोटें आई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी रही। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजन और परिचित अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। कार के अचानक अनियंत्रित होने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। सरदारराम भाट कलाली के पूर्व सरपंच रह चुके थे। उनके निधन की खबर गांव में पहुंचते ही शोक का माहौल हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित उनके घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए। अब पुलिस हादसे की जांच कर रही है।
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