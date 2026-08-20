Pali Accident: घर पर चल रही थी शादी की बातें, उधर आई जवान बेटे की मौत की खबर, शव देखते ही बेसुध हो गए पिता

चुन्नीलाल मजदूरी करके परिवार में आर्थिक सहयोग करता था। दिनभर काम करने के बाद बाइक से खुदके घर सोडावास के लिए निकला था। तभी पाली-उदयपुर मेगा हाईवे पर गुड़ा नारकान गांव के नजदीक उसकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि चुन्नीलाल बाइक से उछलकर सड़क से कुछ दूरी पर जा गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मदद की और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू करने से पहले जांच की लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। अज्ञात वाहन की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।