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पाली

Pali : पाली में आरक्षण की तस्वीर साफ, 320 वार्डों में महिलाओं के लिए 104 वार्ड आरक्षित, देखें लिस्ट

Pali : पाली निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को जिला परिषद सभागार में लॉटरी निकाली गई। पाली में आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। 320 वार्डों में 104 महिलाओं व 61 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। देखें लिस्ट।
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पाली

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Sanjay Kumar Srivastava

Aug 17, 2026

pali municipal elections reservation picture clear 104 reserved for women

Pali : जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की उपस्थिति में वार्डों की लाॅटरी निकालते 2 विद्यार्थी। फोटो पत्रिका

Pali : पाली निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को जिला परिषद सभागार में लॉटरी निकाली गई। जिले के एक नगर निकाय पाली व 9 नगर पालिकाओं के 320 वार्ड में से 104 महिलाओं के लिए आरक्षित किए। इनमें 61 वार्ड सामान्य महिला, 20 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जनजाति महिला के 3 व अनुसूचित जाति महिला के 20 वार्ड आरक्षित हुए। वार्डों की लाॅटरी सुबह जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, एडीएम बजरंगसिंह की उपस्थिति में विद्यालयों के दो विद्यार्थियों से निकाली गई। लॉटरी के बाद जिले के निकायों में कई वार्डों की श्रेणी बदल गई। इससे अब पूर्व पार्षदों को नई जमीन तलाशनी होगी।

पाली में लॉटरी निकालते समय पाली विधायक भीमराज भाटी, मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपालसिंह निम्बाड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, आप जिलाध्यक्ष नरपतसिंह जैतावत, बीएसपी जिलाध्यक्ष आनंद कुमार, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हकीम भाई सहित अन्य मौजूद रहे।

पाली नगर निगम- कुल वार्ड: 65
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 27, 62, 64, 21, 51, 48, 42
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 9, 50, 58
अनुसूचित जनजाति सामान्य वार्ड: 65
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 26, 25, 3, 45, 20, 39, 52, 46, 19
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 16, 57, 7, 35
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 15, 36, 34, 1, 32, 56, 6, 53, 44, 28, 5, 55, 2, 63, 41, 33, 31, 4, 12, 37, 13, 61, 47, 17, 24, 14, 10
सामान्य महिला वार्ड: 18, 43, 54, 60, 23, 22, 30, 38, 11, 29, 8, 40, 46, 59

नगर पालिका सोजत सिटी - कुल वार्ड: 40
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 25, 26, 1, 35
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 37, 36
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 22, 11, 30, 31, 12
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 24, 33, 38
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 20, 2, 14, 7, 17, 6, 15, 27, 3, 18, 32, 10, 40, 16, 9, 29, 23, 39
सामान्य महिला वार्ड: 21, 34, 28, 8, 19, 13, 5, 4

सोजत रोड- कुल वार्ड: 25
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 7, 23, 1, 20
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 5, 3
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 14, 11, 25
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 9, 16
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 24, 28, 19, 22, 17, 21, 2, 4, 18, 6
सामान्य महिला वार्ड: 12, 10, 15, 13

मारवाड़ जंक्शन - कुल वार्ड: 25
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 1, 2, 3, 8, 12
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 9, 10
अनुसूचित जनजाति सामान्य वार्ड: 18
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 19, 21, 20
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 4
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 25, 17, 16, 14, 6, 7, 15, 22, 13
सामान्य महिला वार्ड: 11, 23, 24, 5

रानी खुर्द - कुल वार्ड: 20
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 20, 4
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 19
अनुसूचित जनजाति सामान्य वार्ड: 1
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 10, 2, 17
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 14
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16
सामान्य महिला वार्ड: 18, 3, 9, 11

सादड़ी - कुल वार्ड : 35
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 1, 20, 28, 21, 19
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 33, 2, 30
अनुसूचित जनजाति सामान्य वार्ड: 5, 7
अनुसूचित जनजाति महिला: 24
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 29, 8, 10
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 15, 13
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 3, 22, 16, 9, 17, 23, 18, 31, 34, 11, 6, 12, 25
सामान्य महिला वार्ड: 32, 14, 27, 35, 4, 26

बाली - कुल वार्ड: 25
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 10, 20
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 12
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 19, 18, 1
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 7, 9
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 4, 6, 16, 3, 2, 17, 13, 8, 11, 21, 22
सामान्य महिला वार्ड: 15, 23, 25, 5, 24, 14

खुडाला-फालना स्टेशन - कुल वार्ड: 25
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 21, 4, 20, 17
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 3, 5
अनुसूचित जनजाति सामान्य वार्ड: 7
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 24, 11, 16
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 19
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 13, 12, 1, 22, 2, 8, 25, 18, 14
सामान्य महिला वार्ड: 10, 6, 9, 23, 15

सुमेरपुर- कुल वार्ड: 35
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 34, 4, 6, 33
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 1, 5
अनुसूचित जनजाति सामान्य वार्ड: 9
अनुसूचित जनजाति महिला: 10
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 24, 13, 29, 17, 16
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 26, 02
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 28, 27, 23, 19, 11, 8, 14, 30, 25, 7, 32, 12, 31, 15
सामान्य महिला वार्ड: 3, 21, 18, 35, 22, 20

तखतगढ़- कुल वार्ड: 25
अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड: 10, 18, 9
अनुसूचित जाति महिला वार्ड: 17, 11
अनुसूचित जनजाति सामान्य वार्ड: 12
अनुसूचित जनजाति महिला: 1
अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड: 19, 14, 22
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड: 4, 25
सामान्य वार्ड (अनारक्षित): 16, 20, 24, 2, 7, 15, 6, 3, 21
सामान्य महिला वार्ड: 8, 5, 23, 13।

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Updated on:

17 Aug 2026 09:32 pm

Published on:

17 Aug 2026 09:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali : पाली में आरक्षण की तस्वीर साफ, 320 वार्डों में महिलाओं के लिए 104 वार्ड आरक्षित, देखें लिस्ट

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