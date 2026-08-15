Kota : कोटा में पानी के टैंक में तैरती बॉल ने खोला गुम मासूम का राज, 3 दिन पहले ही नाना के घर आया था

शनिवार सुबह दिलखुश और उनकी पत्नी मजदूरी करने चले गए। दोनों बच्चे अन्य बच्चों के साथ निर्माणाधीन मकान में खेल रहे थे। मकान में करीब छह फीट गहरा पानी का टैंक खुला हुआ था और वह पानी से भरा था। खेलते समय अक्षु टैंक के पास पहुंचा और अचानक उसमें गिर गया। दोपहर करीब 12 बजे माता-पिता काम से लौटे तो एक बच्चा गायब मिला। परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। उन्हें आशंका हुई कि कहीं कोई उसे उठाकर न ले गया हो, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।