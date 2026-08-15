इंजेक्शन लगा और कुछ घंटों में बुझ गई 10 साल के कुलदीप की जिंदगी

मंडाना थाना क्षेत्र में बुखार से पीड़ित 10 वर्षीय बच्चे की इंजेक्शन लगने के कुछ घंटे बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव में संचालित एक क्लीनिक पर इंजेक्शन लगाए जाने के बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगीं और लूज मोशन हो गए। हालत गंभीर होने पर उसे मंडाना ले जाया गया, जहां से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।