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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन मंदा, शक्कर में तीन दिन में 300 रुपए की तेजी

लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही और भाव 5,000 से 20,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे। वहीं, शक्कर के भाव में तीन दिन में 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Aug 15, 2026

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फाइल फोटो

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। सोयाबीन के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही और भाव 5,000 से 20,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे। वहीं, शक्कर के भाव में तीन दिन में 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।

कृषि जिंसों के भाव

जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2500-2600
गेहूं एवरेज टुकड़ी2600-2650
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2650-2750
धान सुगंधा2800-3601
धान (1509) नया3500-4100
धान (1847)3200-4201
धान (1718-1885)3800-4600
धान दागी1500-3300
सोयाबीन5500-6500
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6500-6611
सरसों7200-8301
अलसी8000-8950
ज्वार शंकर1700-2300
ज्वार सफेद2800-6000
बाजरा1800-2250
मक्का लाल2000-2300
मक्का सफेद2000-2300
जौ2300-2650
तिल्ली7000-10500
मैथी नई5800-6600
धनिया बादामी13500-14000
धनिया ईगल13800-14500
धनिया रंगदार14500-16000
मूंग5500-7100
उड़द4500-7000
चना देशी5500-5951
चना मौसमी नया5300-5850
चना पेप्सी5300-5851
चना डंकी पुराना4000-4600
चना काबुली5500-7000

खाद्य तेल, घी और किराना भाव

वस्तुब्रांड/प्रकारभाव
सोया रिफाइंड तेलफॉर्च्यून2620
चंबल2570
सदाबहार2460
लोकल रिफाइंड2330
दीप ज्योति2480
सरसों तेलस्वास्तिक2950
अलसी तेल2670
मूंगफली तेलट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2900
सोना सिक्का3120
कटारिया गोल्ड2930
वनस्पति घीस्कूटर2175
अशोका2175
चीनी5250-5300
देसी घीमिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750
चावलबासमती9500-10500
दालमूंग दाल8500-9000
मोगर9500-10000
चना दाल7400-7600
तुअर दाल9700-13000

इकाई: खाद्य तेल, मूंगफली तेल, वनस्पति घी और देसी घी के भाव 15 किलो प्रति टिन हैं। चीनी, चावल और दाल के भाव रुपए प्रति क्विंटल हैं।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 500 रुपए घटकर 2,31,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गए। जेवराती सोने के भाव 200 रुपए की गिरावट के साथ 1,49,800 रुपए तथा शुद्ध सोने के भाव 1,50,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

सोनाभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24K (99.5)1,49,600
गोल्ड 22K1,38,519
गोल्ड 20K1,30,087
गोल्ड 18K1,19,680
गोल्ड 14K1,05,352

भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

15 Aug 2026 06:15 pm

Published on:

15 Aug 2026 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन मंदा, शक्कर में तीन दिन में 300 रुपए की तेजी

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