Kota Mandi Bhav : सोयाबीन मंदा, शक्कर में तीन दिन में 300 रुपए की तेजी

फाइल फोटो
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। सोयाबीन के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही और भाव 5,000 से 20,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे। वहीं, शक्कर के भाव में तीन दिन में 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।
|जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|गेहूं मिल
|2500-2600
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2600-2650
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2650-2750
|धान सुगंधा
|2800-3601
|धान (1509) नया
|3500-4100
|धान (1847)
|3200-4201
|धान (1718-1885)
|3800-4600
|धान दागी
|1500-3300
|सोयाबीन
|5500-6500
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6500-6611
|सरसों
|7200-8301
|अलसी
|8000-8950
|ज्वार शंकर
|1700-2300
|ज्वार सफेद
|2800-6000
|बाजरा
|1800-2250
|मक्का लाल
|2000-2300
|मक्का सफेद
|2000-2300
|जौ
|2300-2650
|तिल्ली
|7000-10500
|मैथी नई
|5800-6600
|धनिया बादामी
|13500-14000
|धनिया ईगल
|13800-14500
|धनिया रंगदार
|14500-16000
|मूंग
|5500-7100
|उड़द
|4500-7000
|चना देशी
|5500-5951
|चना मौसमी नया
|5300-5850
|चना पेप्सी
|5300-5851
|चना डंकी पुराना
|4000-4600
|चना काबुली
|5500-7000
|वस्तु
|ब्रांड/प्रकार
|भाव
|सोया रिफाइंड तेल
|फॉर्च्यून
|2620
|चंबल
|2570
|सदाबहार
|2460
|लोकल रिफाइंड
|2330
|दीप ज्योति
|2480
|सरसों तेल
|स्वास्तिक
|2950
|अलसी तेल
|—
|2670
|मूंगफली तेल
|ट्रक
|3270
|कोटा स्वास्तिक
|2900
|सोना सिक्का
|3120
|कटारिया गोल्ड
|2930
|वनस्पति घी
|स्कूटर
|2175
|अशोका
|2175
|चीनी
|—
|5250-5300
|देसी घी
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|चावल
|बासमती
|9500-10500
|दाल
|मूंग दाल
|8500-9000
|मोगर
|9500-10000
|चना दाल
|7400-7600
|तुअर दाल
|9700-13000
इकाई: खाद्य तेल, मूंगफली तेल, वनस्पति घी और देसी घी के भाव 15 किलो प्रति टिन हैं। चीनी, चावल और दाल के भाव रुपए प्रति क्विंटल हैं।
कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 500 रुपए घटकर 2,31,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गए। जेवराती सोने के भाव 200 रुपए की गिरावट के साथ 1,49,800 रुपए तथा शुद्ध सोने के भाव 1,50,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
|सोना
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड 24K (99.5)
|1,49,600
|गोल्ड 22K
|1,38,519
|गोल्ड 20K
|1,30,087
|गोल्ड 18K
|1,19,680
|गोल्ड 14K
|1,05,352
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
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