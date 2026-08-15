Kota Mandi Bhav : सोयाबीन मंदा, शक्कर में तीन दिन में 300 रुपए की तेजी

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। सोयाबीन के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही और भाव 5,000 से 20,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे। वहीं, शक्कर के भाव में तीन दिन में 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।