2 दिन से सड़क पर खड़ा है खराब ट्रक

यातायात बाधित हो रहा

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बूंदी ब्रांच कैनाल के निकट दो दिन से एक ट्रक खराब होकर खड़ा हो जाने के बाद यातायात बाधित हो रहा है।

जानकारी के अनुसार कोटा से बूंदी की ओर माल भरकर जा रहा एक ट्रक में तकनीकी तकनीकी खामी आ जाने के बाद में वह बूंदी ब्रांच कैनाल से थोड़ी आगे दूरी सड़क पर बीचों-बीच खड़ा हो गया। यहां पर हाइवे पेट्रोलिंग कर्मचारियों ने संकेतक लगाकर यातायात निकलना शुरू किया, लेकिन लगातार दो दिन से ट्रक सड़क से नहीं हटाने के बाद में बार-बार यातायात बाधित होने का सिलसिला जारी है।